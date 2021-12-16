ЧПЗона X

В Пинске утонул рыбак

Накануне вечером в милицию обратилась супруга, рассказав о пропаже 60-летнего мужчины. А утром его бездыханное тело обнаружили в озере. Точную причину смерти установят после вскрытия, по факту инцидента следователи проводят проверку.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все