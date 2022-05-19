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В Пинске задержали очередного курьера телефонных мошенников
Сыщики по горячим следам вычислили ранее судимого 18-летнего жителя Жабинковского района. А жертвой аферистов стала пенсионерка из райцентра, у нее выманили 4 тысячи долларов. С ней разговаривал якобы адвокат, который заверил, что за щедрую оплату убережет ее ребенка от уголовной ответственности за ДТП. На встречу пришел курьер. А задержали его, когда он пытался отправить деньги своим нанимателям.
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