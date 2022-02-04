В Пинске задержали семейную пару с мефедроном

Семейную пару с мефедроном с поличным задержали оперативники в Пинске. Мужчина и женщина 25 и 27 лет. Направлялись они в лес для того, чтобы сделать закладку для клиента. Известно, что работали молодые люди на интернет-магазин по продаже наркотиков.