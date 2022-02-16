В Пинске задержан очередной закладчик наркотиков

В наркобизнесе проработал всего две недели. В МВД сообщили о задержании очередного закладчика из Бреста. Спецоперация прошла в Пинске при силовой поддержке ОМОНа. Оперативники наркоконтроля надели наручники на 38-летнего мужчину, когда тот, по информации ведомства, собирался разложить закладки с расфасованным им же дурманом по тайникам. Известно, что оптовую партию запрещенного товара фигурант забрал из другого тайника в Минской области.