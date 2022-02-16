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В Пинске задержан очередной закладчик наркотиков

В наркобизнесе проработал всего две недели. В МВД сообщили о задержании очередного закладчика из Бреста. Спецоперация прошла в Пинске при силовой поддержке ОМОНа. Оперативники наркоконтроля надели наручники на 38-летнего мужчину, когда тот, по информации ведомства, собирался разложить закладки с расфасованным им же дурманом по тайникам. Известно, что оптовую партию запрещенного товара фигурант забрал из другого тайника в Минской области.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина. В отношении мужчины (ранее, по данным милиции, проблем с законом у него не было) возбуждено уголовное дело по наркостатье.

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