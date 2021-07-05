9 эпизодов на двоих. В Пинске задержаны напарники, которых подозревают в серии краж. Орудовали 26-летние мужчины на территории частных домов и предприятий. Подельники приезжали к объекту на автомобиле с прицепом и похищали металлолом, бытовую технику, а также электроинструменты. Что-то оставляли себе, остальное сдавали в пункты приема. Сообщники настолько увлеклись вылазками, что целью стала даже собственность их знакомого. Сейчас в отношении дуэта возбуждено уголовное дело за кражу.

