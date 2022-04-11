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В Питере раскрыты разбойные нападения, совершенные около десяти лет назад
Задержаны 4 человека. По версии следствия, в октябре 2012 года бандиты ворвались в магазин кожи и меха на бульваре Новаторов Санкт-Петербурга. С огнестрельным оружием в руках им удалось унести товаров на 3 миллиона российских рублей. Аналогичный налет повторился два месяца спустя. Добычей нападавших стали три десятка шуб. А через еще полтора месяца объектом разбоя стало учебное медзаведение. Преступники связали охранника, вскрыли банкомат и унесли без малого 6 миллионов российских рублей.
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