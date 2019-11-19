Пошли на рекорд. В Подмосковье пресечена деятельность нарколаборатории, которая в месяц изготавливала до 1.5 тонны "синтетики". Цех по производству наркотиков располагался в Серпуховском районе на участке размером 4 гектара. В момент появления оперативников работа, что называется, кипела. Реагенты готовились в двух химических реакторах. В результате спецоперации из незаконного оборота изъято 100 килограммов наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, 4 тонны химических реактивов и свыше 600 килограммов прекурсоров.



Как работала крупнейшая нарколаборатория, куда осуществлялись поставки ее продукции, расскажет Юрий Шевчук.



Тихое место недалеко от подмосковного Серпухова. С первого взгляда может показаться, что это обычная ферма. На самом же деле это маскировка. На 4 гектарах расположилась настоящая цитадель наркодилеров. 7 химических реакторов, которые здесь установлены, могли производить до 1.5 тонны синтетических наркотиков в месяц. Для сравнения: за год в Беларуси изымается примерно 35 килограммов психотропных веществ. Т.е. чтобы обеспечить годовой запас всего наркорынка нашей страны, этому цеху нужно было не более полутора суток.



Группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме -от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте интернета. Дилеры также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях. Кстати, такой вид изготовления синтетических наркотиков есть и у нас в стране. За границей закупаются полулегальные смеси, которые смешиваются для приготовления спайсов.



На месте происшествия были задержаны трое украинцев, которые работали в лаборатории химиками-технологами, а по совместительству и курьерами-закладчиками. А позже полицейские задержали и предполагаемого организатора криминального бизнеса. В результате спецоперации пресечено 18 поставок наркотиков в разные области России от запада до востока.



Информации о том, отправлялась ли продукция этого цеха на экспорт, нет. Но с учетом того, что объемы нарколаборатории были рекордными, не исключено, что часть психотропов, которые изымаются в Беларуси, действительно могла быть произведена в этих химических реакторах.



