3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Подмосковье задержан мужчина, который ограбил салон сотовой связи
В арсенале медицинская маска, бельевая веревка и деревянная скалка. Новый вид современного грабителя. В Подмосковье полиция задержала мужчину, который ограбил салон сотовой связи. 34-летний житель Подольска в маске зашел в помещение магазина и попросил менеджера по продажам показать мобильный телефон. Когда продавец стал искать товар, клиент ударил его несколько раз скалкой по голове, связал веревкой и похитил из кассы 35 тысяч российских рублей и 21 телефон, после этого скрылся. В общем вышло 340 тысяч российских рублей. Нашли нападавшего полицейские благодаря камерам наблюдения. Вскоре силовики наведались домой к мужчине. В ходе обыска квартиры фигуранта обнаружено и изъято было всего 30 тысяч. Задержанный пояснил, что похищенное он продал на одном из московских рынков, а полученные деньги потратил на себя.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов