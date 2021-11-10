В подмосковном Подольске сотрудники ППСП взяли мужчину с 20 кг наркотика

В этой истории не повезло 24-летнему жителю Москвы. Сотрудники патрульно-постовой службы взяли его с 20 кг наркотика. Все произошло в подмосковном Подольске. Полицейские следили за порядком, когда ночью заметили в парке авто, за рулем молодой парень, который явно нервничал. И не без причины. В его кармане лежал сверток с белым порошком. Потребитель? Нет, оказалось - дилер, да еще и с внушительным грузом - а это 40 пакетов такого же белого порошка.