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В подвале Гродно обнаружен мумифицированный труп

Необычная история из Гродно - там мусоровоз угодил в провал. Когда работники решили проверить, из-за чего образовалась яма, то нашли в подвале соседнего дома тело мужчины. Инцидент произошел еще на минувшей неделе.

Как отмечают свидетели, под асфальтом образовалась полость, которую вымыло водой из трубы. Когда строители решили проверить подвал, то обнаружили мумифицированный труп.

Личность мужчины установили. Он несколько месяцев числился пропавшим без вести. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни.
Владимир Аплевич, старший инспектор ОИОС УВД Гродненской области

Фото:pixabay.com

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