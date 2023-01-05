3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В подвале Гродно обнаружен мумифицированный труп
Необычная история из Гродно - там мусоровоз угодил в провал. Когда работники решили проверить, из-за чего образовалась яма, то нашли в подвале соседнего дома тело мужчины. Инцидент произошел еще на минувшей неделе.
Как отмечают свидетели, под асфальтом образовалась полость, которую вымыло водой из трубы. Когда строители решили проверить подвал, то обнаружили мумифицированный труп.
Личность мужчины установили. Он несколько месяцев числился пропавшим без вести. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов