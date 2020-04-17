В поезде компания похитила у попутчика бумажник с деньгами

Перед поездкой мужчина купил всем билеты в купе и спиртное. 25-летний потерпевший познакомился со своими неблагодарными компаньонами ночью на железнодорожном вокзале в Могилеве. Парень собирался ехать в Минск на работу, а компания - на дачу в Кличевский район. Перед отправлением, помимо билетов на поезд, было решено купить спиртное. В честь знакомства расходы взял на себя потерпевший. В пути все пассажиры вышли в тамбур покурить.

Будучи во хмелю человек широкой души не заметил, как один из парней вытянул у него из кармана штанов 25 рублей. Затем все вернулись в купе, и потерпевший задремал. Этим воспользовалась другая участница застолья - девушка достала из кармана куртки кошелек, забрала более 200 рублей и вернула портмоне на место. Позже установить криминальное трио милиционерам удалось с помощью камер видеонаблюдения. Задержаны они были на даче, куда и держали путь.