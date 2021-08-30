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В поисках легких денег подростки в Минске решили заняться сбытом психотропов
СК завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.
Их задержали в июне текущего года. При себе у школьниц было по 10 готовых закладок с пара-метилэфедроном.
Павел Коваленко, начальник Заводского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета:
С марта по июнь девушка получала от неких людей запрещенное вещество, уже расфасованное. Далее вместе со знакомой делала закладки в Минске. Родители школьниц не знали об "увлечениях" своих детей. Действия обвиняемых квалифицированы по 4 части наркостатьи "Незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы". Материалы переданы прокурору для направления в суд.
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