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В поисках легких денег подростки в Минске решили заняться сбытом психотропов

СК завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Их задержали в июне текущего года. При себе у школьниц было по 10 готовых закладок с пара-метилэфедроном.


Павел Коваленко, начальник Заводского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета:

С марта по июнь девушка получала от неких людей запрещенное вещество, уже расфасованное. Далее вместе со знакомой делала закладки в Минске. Родители школьниц не знали об "увлечениях" своих детей. Действия обвиняемых квалифицированы по 4 части наркостатьи "Незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы". Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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