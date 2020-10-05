В поле Полоцкого района вспыхнул кормоуборочный комбайн, пострадавших нет

Сообщается, что шофер заметил дым в движении и оперативно покинул кабину. Мужчина пытался сам ликвидировать пожар с помощью четырех огнетушителей, однако их запаса не хватило. За дело взялись спасатели, им понадобилось всего несколько минут, чтобы укротить стихию. В результате ЧП повреждены моторный отсек и колеса. Пламя могло вспыхнуть из-за механической поломки сельхозтехники.



Аналогичный инцидент произошел и в Чашникском районе. Но здесь к возгоранию комбайна могло привести короткое замыкание проводки. Шофер, а также работники хозяйства старались ликвидировать пламя самостоятельно, но не обошлось без помощи бойцов МЧС. Огонь повредил кабину и мотор.



