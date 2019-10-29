В Полоцке грузовой поезд протаранил легковушку

Сотрудники ГАИ выясняют детали аварии, которая случилась накануне в Полоцке. Там грузовой поезд протаранил легковушку. По информации правоохранителей, водитель машины попытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел. За рулем автомобиля Daewoo был 20-летний местный житель, он ехал по улице Гагарина. Удар пришелся в заднюю часть легковушки. В итоге авто отбросило на светофор. Кроме шофера, в машине были еще 3 пассажира. Пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу.