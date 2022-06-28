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В Полоцке мужчина сжег дом брата
В Полоцке мужчина сжег дом брата. СК возбудил уголовное дело. Сообщение о возгорании жилища поступило в апреле - спасатели возгорание ликвидировали, никто во время возгорания не пострадал. Следствием было установлено, что несколько лет назад от родителей двум братьям достался дом. Вскоре старший из родственников подарил свою часть имущества младшему. При этом старший брат оставался жить в строении и присматривать за домом, такой была договоренность. Но в какой-то момент мужчина решил сжечь жилище, идея странная. Естественно не обошлось без действия алкоголя. Как он позже расскажет следователю, разозлился и решил, что дом не должен брату достаться. Поджег обои в комнате, а сам вышел на улицу. Соседи вызвали огнеборцев.
По данным СК, все это время поджигатель стоял у полыхающего жилища. К слову, ущерб составил 10 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело - уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.
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