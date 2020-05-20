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В Полоцке раскрыли серию краж из автомобилей
В Полоцке раскрыли серию краж из автомобилей, которая прокатилась по райцентру в апреле-мае этого года. Злоумышленники похищали топливо, автомагнитолы, аккумуляторы и другое имущество. Подозреваемых по этому делу четверо - все местные молодые парни. Известно, что похищенное квартет в основном сбывал, что-то использовали для своих автомобилей. Милиция установила порядка 10 подобных эпизодов.
В МВД сообщают, что с начала года в стране совершено больше 600 краж из автомобилей. Чаще всего под прицел злоумышленников попадают машины без сигнализации, вдали от фонарей и камер видеонаблюдения. Во многих таких случаях владельцы авто частично виноваты сами, оставляя незапертыми двери с ценными вещами в салоне.
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