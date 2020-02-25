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В Полоцке развод супругов вышел далеко за рамки одной семьи
Сила, как аргумент, огонь, как убеждающий фактор. В Полоцке развод супругов вышел далеко за рамки одной семьи. По сообщению витебской милиции, инициатором этого процесса выступил 39-летний мужчина. Для подачи заявления ему требовались необходимые документы. Чтобы получить их на руки, пришлось идти на работу к супруге, в одну из местных парикмахерских. Без скандала не обошлось. Конфликт закончился тем, что женщина осталась, а супруг ушел домой. Вернулся к разговору он в полной боеготовности: подогретый алкоголем и с канистрой бензина в руках.
Задержали подозреваемого спустя несколько часов бойцы Департамента охраны. Оказалось, что все это время мужчина блуждал по городу. Отметим, что экспертиза показала, почти 1 промилле алкоголя в выдыхаемых парах. В отношении местного жителя следователями возбуждено уголовное дело.
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