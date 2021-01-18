Оставил родителей без жилья… В Полоцком районе сын поджег дом родственников. Сообщается, что 35-летний мужчина просил у отца с матерью денег на алкоголь, но получил отказ, за что и пригрозил сжечь строение. Чтобы не продолжать ссору, родители ушли и позвонили в милицию. Позже они увидели, что жилище полыхает. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом".