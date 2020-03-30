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В Полоцком районе в аварии пострадали три человека

Предварительно установлено, что 18-летний водитель за рулем KIA не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную и врезался в Hyundai.

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