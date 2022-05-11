В Полоцком районе задержана группа браконьеров - ущерб составил 14 тыс. рублей

Группа браконьеров задержана в Полоцком районе. Три товарища рыбачили сетями, когда их обнаружили правоохранители и инспекторы природоохраны. Свой промысел не прекращали даже в период нереста, когда введен полный запрет на ловлю рыбы. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 14 тысяч рублей.

Старший из браконьеров позиционирует себя как уголовный авторитет. Долгое время он проживает в Москве. По имеющейся информации, все они занимались незаконной рыбной ловлей. Мужчины, действуя в группе, использовали сети для добычи в том числе редких и даже исчезающих пород рыб.