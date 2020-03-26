В Полоцком районе желание избавиться от мусора принесло настоящее разорение

Феноменальный ущерб от маленького костра. Безобидное желание избавиться от мусора принесло настоящее разорение. В Полоцком районе сгорела баня, сарай и жилой дом. Предполагается, что к делу приложила руку пенсионерка. Сообщение о несчастье в деревне Тросница поступило накануне днем. Спасателям пришлось тушить сразу три здания. Благо, еще до того, как огонь успел разгуляться, хозяин частного дома - 80-летний пенсионер - успел выйти на улицу. В результате пожара в доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество, полностью уничтожены баня и хозяйственная постройка. Проверка выяснила, что причиной происшествия мог стать костер, разведенный соседкой: она сжигала мусор у себя на участке.