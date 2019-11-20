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В Польше задержан белорус, причастный к ограблению ювелирного салона в Вене

В Польше задержан белорус, причастный к ограблению ювелирного салона в Вене, об этом накануне заявили в МВД. Вооруженное разбойное нападение случилось в конце сентября, двое нападавших избили хозяина салона, который попытался оказать им сопротивление. Злоумышленники стульями разбили витрины, похитили золотые украшения, а позже скрылись на заранее припаркованном автомобиле.

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