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В попытке получить приз в онлайн-лотерее жительница Лепельского района лишилась 1900 рублей
Узнав о якобы крупном выигрыше, 40-летняя дама связалась с организаторами розыгрыша. Для выплаты выигрыша неизвестные попросили предоставить реквизиты банковской карты, а также пополнить баланс на сумму, эквивалентную самому выигрышу.Все это время финансы на пластике контролировали злоумышленники, которые проводили через карту большие транзакции. Не дождавшись обещанного приза, женщина сменила карту, но аферисты вновь выманили у нее реквизиты и списали еще часть денег. Как итог - минус 1900 рублей, уголовное дело и поиски подозреваемых.
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