В порыве ярости кирпичом жестоко избил своего гостя пенсионера, а после просто лег спать

До смерти забил и в своем же доме оставил гостя умирать. Следователи разбираются в обстоятельствах убийства пенсионера в Бобруйске, случилось которое 25 марта. По материалам дела, в день трагедии ныне убитый(ему было 67 лет)пришел домой к своему 32-летнему знакомому. Приятельскую встречу подогрели спиртным. Из-за чего между мужчинами в какой-то момент вспыхнул конфликт,в этом предстоит разобраться следствию. Однако уже теперь известно, что в порыве ярости фигурант схватился за попавшийся под руку кирпич и им стал жестоко битьпенсионера по голове. А послепросто лег спать.