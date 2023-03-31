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В порыве ярости кирпичом жестоко избил своего гостя пенсионера, а после просто лег спать

В порыве ярости кирпичом жестоко избил своего гостя пенсионера, а после просто лег спать

До смерти забил и в своем же доме оставил гостя умирать. Следователи разбираются в обстоятельствах убийства пенсионера в Бобруйске, случилось которое 25 марта. По материалам дела, в день трагедии ныне убитый(ему было 67 лет)пришел домой к своему 32-летнему знакомому. Приятельскую встречу подогрели спиртным. Из-за чего между мужчинами в какой-то момент вспыхнул конфликт,в этом предстоит разобраться следствию. Однако уже теперь известно, что в порыве ярости фигурант схватился за попавшийся под руку кирпич и им стал жестоко битьпенсионера по голове. А послепросто лег спать.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Тело без признаков жизни обнаружил участковый, который пришел проверять хозяина квартиры. К слову, фигурант 6 раз привлекался к уголовной ответственности. Действия 32-летнего мужчины квалифицированы по статье"Убивство". Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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