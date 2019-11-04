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В Пружанском районе инспекторы природоохраны задержали троих мужчин, их подозревают в браконьерстве
Приехали под покровом ночи, но привлекли много внимания. В Пружанском районе инспекторы природоохраны задержали троих мужчин, их подозревают в браконьерстве. Сообщается, что автомобиль, который колесил по полям, заметил охотовед лесхоза. Сотрудник попытался остановить машину, однако нарушители прибавили скорость и скрылись. На ходу они выбросили незарегистрированное ружье, а чуть позже в деревне Ковали избавились от туши косули. Вместо дичи добытчики погрузили в багажник мешки с кукурузой. Тем не менее, замести следы не удалось: в авто обнаружили свежие следы крови и шерсть. Подозреваемые вину признали, возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный природе, - свыше трех тысяч рублей.
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