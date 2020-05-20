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В Пружанском районе задержали охотника, который подстрелил беременную косулю

Примечателен тот факт, что он имеет удостоверение легального охотника. Однако для своих незаконных вылазок приобрел серое ружье. Каким может быть наказание, рассказали в Госинспекции.

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