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В Пуховичском районе невестка отомстила умершей свекрови
Отомстила умершей свекрови, повредив и облив краской ее памятник. Необычный способ для мести выбрала жительница Пуховичского района. О вандализме в милиции рассказала дочь покойной. Оперативники выяснили, что к хулиганским действиям причастна невестка умершей женщины. Она изначально решила облить стелу памятника зеленой краской. А обнаружив рядом с могилой лежащий камень, повредила им сам памятник. По словам фигурантки, она при этом была трезвой. Свой поступок совершила из-за конфликтов со свекровью при ее жизни.
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