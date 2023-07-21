В Пуховичском районе невестка отомстила умершей свекрови

Отомстила умершей свекрови, повредив и облив краской ее памятник. Необычный способ для мести выбрала жительница Пуховичского района. О вандализме в милиции рассказала дочь покойной. Оперативники выяснили, что к хулиганским действиям причастна невестка умершей женщины. Она изначально решила облить стелу памятника зеленой краской. А обнаружив рядом с могилой лежащий камень, повредила им сам памятник. По словам фигурантки, она при этом была трезвой. Свой поступок совершила из-за конфликтов со свекровью при ее жизни.