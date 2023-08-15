В Пуховичском районе под колесами поезда погибла 12-летняя школьница. По информации следствия, авария произошла накануне вечером на 436 километре перегона Пуховичи - Руденск. По предварительным данным, девочка возвращалась от подруги домой вдоль железнодорожных путей. Предположительно она была в наушниках и могла не слышать приближающуюся электричку. Следователи вместе с экспертами провели осмотр места происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.