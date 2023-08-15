3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
В Пуховичском районе под колесами поезда погибла 12-летняя школьница
В Пуховичском районе под колесами поезда погибла 12-летняя школьница. По информации следствия, авария произошла накануне вечером на 436 километре перегона Пуховичи - Руденск. По предварительным данным, девочка возвращалась от подруги домой вдоль железнодорожных путей. Предположительно она была в наушниках и могла не слышать приближающуюся электричку. Следователи вместе с экспертами провели осмотр места происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей