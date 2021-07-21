В пункте пропуска "Берестовица" таможенники нашли 20 кг гашиша в топливном баке одного из автомобилей

20 кг гашиша в топливном баке - дело о контрабанде наркотиков прокуратура отправила в суд. Обвиняемый - россиянин, имеющий гражданство Румынии и Молдовы, мужчине 35 лет. Ему вменяют незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков в крупном размере, а также их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза. Как сообщал в апреле ГТК, водитель "Фиат-Дукато" ехал из Польши в Беларусь, проходил границу в пункте пропуска "Берестовица", выбрал "зеленый коридор". Гродненские таможенники решили отправить машину на углубленный досмотр. В итоге из тайника таможенники извлекли 40 брикетов со спрессованным веществом коричневого цвета в герметичной упаковке с характерной этикеткой -возможно, фирменный знак производителя. Эксперты подтвердили: вещество - гашиш. Общий вес наркотика составил более 22 кг. Исходя из тех статей, по которым обвиняют иностранца, ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы и штраф.