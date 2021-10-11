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Через пункт пропуска "Козловичи" вместо автозапчастей пытались провезти около 900 кг сыра
Без малого 900 кг сыра вместо автозапчастей. В пункте пропуска "Козловичи" брестские таможенники остановили фуру, внутри которой нашли около 50 коробок с незадекларированной молочкой на сумму (это пока лишь предварительная оценка) более 50 тыс. рублей. Хотя по документам, представленным российским перевозчиком, в грузовом отсеке МАНа должны были быть только запчасти для машин.
По информации таможенного комитета, контрабанду собирались провести на территорию ЕАЭС из Чехии. По данному факту начат административный процесс - санкция статьи предусматривает штраф до 30 % стоимости товара.
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