Через пункт пропуска "Новая Рудня" контрабандист пытался перевезти 1500 рыболовных снастей

Запутался в своих же сетях. В пункте пропуска "Новая Рудня" сотрудники таможни обнаружили контрабандиста, который пытался перевезти через границу полторы тысячи рыболовных снастей. Незадекларированный товар гражданин Украины спрятал в тайнике своего "опеля". Во время проверки автомобиля видеоэндоскопом таможенники обнаружили около 6 килограммов рыболовных крючков и воблеров. 53-летний мужчина признался, что рыболовные снасти он перевозил для дальнейшей перепродажи. Общая стоимость изъятого товара превысила 7 000 рублей. Помимо этого, у нарушителя будет конфискован автомобиль, и ему придется заплатить штраф.