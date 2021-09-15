В рамках спецоперации "Мак" в Солигорском районе за неделю уничтожили более гектара конопли

Более гектара конопли уничтожили в Солигорском районе за неделю. В рамках спецоперации "Мак" правоохранители активно проверяли места, где могут культивировать запрещенные растения. Так, на территории района выявлены участки с коноплей - уничтожено более 550 кустов общей массой более 80 кг. В милиции напоминают, что незаконный посев, выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказываются по закону.