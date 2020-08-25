Отомстил в лучших традициях лихих 90-х. В Речице муж приревновал жену и вместе с товарищами похитил человека. По словам потерпевшего, жертвой похищения и насилия он стал еще прошлой зимой. Оказалось, что мужчину похитил муж его знакомой, с которой он общался в Сети. "Отелло" из ревности пошел на преступление, заручившись поддержкой брата и друга. Компания угрожала мужчине пистолетом, истязала электрошокером и требовала разблокировать смартфон. После издевательств его отпустили. Мужчина прекратил общение со знакомой и решил не заявлять в милицию. Но позже передумал, когда узнал, что пара решила развестись. Как сообщает МВД Беларуси, возбуждено уголовное дело за похищение человека, совершенное группой лиц.



