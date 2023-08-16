Смысл поступка непонятен, последствия очевидны. В Речице на заправке мужчина напал на семейную пару. Работники АЗС быстро отреагировали и нажали тревожную кнопку. Уже через несколько минут на месте были правоохранители. Нападавший, увидев стражей порядка, попытался бежать, но попытки оказались безуспешны. Фигуранта задержали. Это 23-летний местный житель, работает на предприятии грузчиком. Когда мужчину задержали, он был нетрезв. По словам работников заправки, злоумышленник зашел в магазин и начал оскорблять девушку, которая также была в помещении, а после с кулаками набросился на нее и ее мужа.