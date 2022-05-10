В Речице у водителя трактора освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя

Свыше 2 промилле алкоголя показало освидетельствование у шофера и пассажира трактора, которые попытались скрыться от дорожной милиции. Один из очевидцев вызвал милицию, рассказав о пьяных, которые едут по лесу на тракторе. Завидев инспекторов ГАИ, шофер спрыгнул и хотел убежать. А пассажир пересел на место тракториста и, захлопнув дверь, попытался уехать. Оба были задержаны, они оказались без прав. Водителя трактора, который пытался убежать, уже дважды лишали удостоверения за пьяную езду.