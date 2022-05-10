3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
В Речице у водителя трактора освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя
Свыше 2 промилле алкоголя показало освидетельствование у шофера и пассажира трактора, которые попытались скрыться от дорожной милиции. Один из очевидцев вызвал милицию, рассказав о пьяных, которые едут по лесу на тракторе. Завидев инспекторов ГАИ, шофер спрыгнул и хотел убежать. А пассажир пересел на место тракториста и, захлопнув дверь, попытался уехать. Оба были задержаны, они оказались без прав. Водителя трактора, который пытался убежать, уже дважды лишали удостоверения за пьяную езду.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе