Приспособить в том числе и подвальное помещение под собственные интересы. В Речице задержан местный житель, который выращивал коноплю в квартире и подвале многоэтажки. Мужчина попал в оперативную разработку местного наркоконтроля. Известно, что у него дома милиция нашла более 36 граммов марихуаны, позже это подтвердили и эксперты. Количество небольшое, но, учитывая, что также нашлось оборудование для выращивания наркосодержащего растения, говорит о серьезности намерений задержанного. А уже впоследствии было установлено, что в подвале дома мужчина оборудовал помещение, где выращивал коноплю. Лаборатория незатейливая, но видно, что создавал ее хозяин со знанием дела. Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан.