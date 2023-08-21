Взял ключи от машины отца и поехал кататься. В Речицком районе 17-летний подросток за рулем родительского "рено" попал в ДТП, парень в больнице. Отсутствие опыта, скорость движения и на закруглении дороги юноша не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Второе ДТП произошло тоже ночью, буквально через 10 минут, уже в Добрушском районе. Здесь 12-летний мальчик решил проверить возможности своего мопеда "альфа". В итоге, на закруглении дороги мальчишка не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил на дорожный знак. У мальчика несколько переломов, с которыми он госпитализирован.

