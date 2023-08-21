3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
В Речицком районе 17-летний подросток за рулем родительского "рено" попал в ДТП
Взял ключи от машины отца и поехал кататься. В Речицком районе 17-летний подросток за рулем родительского "рено" попал в ДТП, парень в больнице. Отсутствие опыта, скорость движения и на закруглении дороги юноша не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
Второе ДТП произошло тоже ночью, буквально через 10 минут, уже в Добрушском районе. Здесь 12-летний мальчик решил проверить возможности своего мопеда "альфа". В итоге, на закруглении дороги мальчишка не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил на дорожный знак. У мальчика несколько переломов, с которыми он госпитализирован.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов