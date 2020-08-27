В Речицком районе горело кафе. Обошлось без жертв

Обошлось без жертв на пожаре в Речицком районе. Там горело кафе. Инцидент случился на 79-м километре трассы М10 около полуночи. Когда спасатели приехали на место, стихия уже охватила второй уровень постройки. Двое сотрудников заведения покинули его еще до приезда огнеборцев. Посетителей в кафе во время происшествия не было. Никто не пострадал. Оперативно стихию потушили, но пламя оставило след. Повреждена кровля, потолок и имущество в здании. Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.



