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В результате аварии в столице пострадала 15-летняя девушка-пассажир

Столкнулись два автомобиля "ситроен". По данным ГАИ, 37-летняя автоледи двигалась по улице Саперов со стороны Тимирязева, при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступила дорогу другому авто той же марки, которое двигалось во встречном направлении. В итоге произошло столкновение.

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