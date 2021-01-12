В результате аварии в столице пострадала 15-летняя девушка-пассажир

Столкнулись два автомобиля "ситроен". По данным ГАИ, 37-летняя автоледи двигалась по улице Саперов со стороны Тимирязева, при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступила дорогу другому авто той же марки, которое двигалось во встречном направлении. В итоге произошло столкновение.



