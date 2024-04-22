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В результате ДТП в Червенском районе один человек умер, двое попали в больницу
В Червенском районе выезд на встречку обернулся трагедией. На трассе Минск - Могилев водитель Mazda пытался обогнать попутное авто. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел во впередиидущий грузовик MAN с цистерной. После этого Mazda съехала в кювет и перевернулась.
От полученных повреждений погибла 49-летняя пассажир легковушки. Водитель и 26-летний пассажир автомобиля в больнице. Известно, что никто из них не был пристегнут.
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