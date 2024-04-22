В результате ДТП в Червенском районе один человек умер, двое попали в больницу

В Червенском районе выезд на встречку обернулся трагедией. На трассе Минск - Могилев водитель Mazda пытался обогнать попутное авто. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел во впередиидущий грузовик MAN с цистерной. После этого Mazda съехала в кювет и перевернулась.