В результате пожаров за минувшие сутки погибли 5 человек

В результате возгорания в жилом доме в агрогородке Ковали Бобруйского района погиб пенсионер. Тело 82-летнего мужчины было обнаружено в сгоревшем доме. Что стало причиной ЧП, устанавливают специалисты.

Четыре человека были эвакуированы на пожар в Лепеле. Инцидент случился в жилом доме по улице Володарского. Как рассказали в МЧС, когда спасателям удалось попасть в здание, они обнаружили двоих человек без сознания. Были эвакуированы 4 человека. Позже в больнице от полученных травм скончался 56-летний хозяин жилища. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.