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В результате пожаров за минувшие сутки погибли 5 человек

В результате возгорания в жилом доме в агрогородке Ковали Бобруйского района погиб пенсионер. Тело 82-летнего мужчины было обнаружено в сгоревшем доме. Что стало причиной ЧП, устанавливают специалисты.

Хозяин дома погиб в деревне Гродзянка Осиповичского района. Его тело было найдено в сгоревшем здании сотрудниками МЧС.

Жертва в деревне Рогалино Чериковского района. На пожаре погиб 63-летний мужчина.

В Сенненском районе при пожаре собственного дома погиб пенсионер. По информации МЧС, к трагедии могла привести неосторожность при курении.

Четыре человека были эвакуированы на пожар в Лепеле. Инцидент случился в жилом доме по улице Володарского. Как рассказали в МЧС, когда спасателям удалось попасть в здание, они обнаружили двоих человек без сознания. Были эвакуированы 4 человека. Позже в больнице от полученных травм скончался 56-летний хозяин жилища. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

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