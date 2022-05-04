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В России экстремал устроил дрифт по тонкому льду и не сумел выбраться из машины

Инцидент в России. Некий экстремал решил проверить на прочность весенний лед и устроил дрифт на реке. Поездка закончилась трагедией. Шофер не заметил полынью и направил туда свой автомобиль. Все случилось в считанные минуты. Глубина в этом месте всего два метра. Выбраться из машины мужчина так и не сумел.

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