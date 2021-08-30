Промышляли на автостоянках и заправках, воруя из фур продукты питания, бытовую технику, стройматериалы. В России за кражи задержаны белорусы. Об этом накануне сообщили в МВД. Информацию о двух лидерах криминальной среды, промышлявших кражами из большегрузов, российская полиция получила от своих белорусских коллег. Далее была совместная работа Витебского ГУБОП и сыщиков из МВД России по Владимирской области.



Фигуранты имели солидный криминальный опыт в этой сфере, за что привлекались к уголовной ответственности в обеих странах. Старший из них позиционировал себя уголовным авторитетом. Мужчины арестованы. В отношении них в России возбуждено уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору.