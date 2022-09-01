В Россонском районе обнаружены останки 55-летней женщины

Возбуждено уголовное дело. Подробности озвучили в Следственном комитете. Следствие разбирается в обстоятельствах гибели женщины. В милицию обратился родственник женщины, гражданин другого государства, с просьбой помочь в ее розыске. Мужчина сообщил, что уже несколько лет не может связаться с сестрой. Вскоре оперативники вышли на сожителя дамы, которые рассказал, что, мол, в 2020 году он обнаружил женщину мертвой и похоронил ее во дворе дома. На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты обнаружили костные останки в указанном мужчиной месте. Позже 50-летний фигурант на допросе расскажет следователю о том, что ударил сожительницу в процессе конфликта в 2020 году, а когда понял, что она умерла, закопал ее тело во дворе дома. О случившемся никому не рассказывал, потому что испугался уголовной ответственности.