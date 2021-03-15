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В руки оперативников наркоконтроля попался 32-летний житель Минска
Так называемый повар задержан с килограммом свежего блюда. В руки оперативников наркоконтроля попался 32-летний житель столицы. В лесу агрогородка Озерцо он оборудовал тайник, в котором обнаружено и изъято почти 200 граммов предположительно альфа-PVP. Выяснилось, что мужчина "работал" не только закладчиком, но сам занимался и изготовлением наркотика. Сообщается, что фигурант уже имел несколько судимостей за незаконный оборот наркотиков, поэтому с тонкостями его изготовления был знаком не понаслышке. Выйдя из тюрьмы три месяца назад, принялся за старое. Наркотик готовил из прекурсоров, которые ему поставлял магазин. Сначала "работал" в основном в Брестской области, но некоторое время назад решил обосноваться в Минске. Снял две квартиры: в одной проживал сам, а в другой обустроил лабораторию по изготовлению наркотика.
В МВД добавили, что кроме наркотика изъято также оборудование, предназначенное для синтеза особо опасных психотропных веществ. Специалисты судебной химической экспертизы подтвердили, что кристаллическое вещество содержит в своем составе альфа-PVP.
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