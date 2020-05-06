Иди туда, знаю куда, забери то, понятно что… В Санкт-Петербурге силовики задержали троих мошенников, которых подозревают в обмане пенсионерки. Полицейские не исключают, что на счету подельников отнюдь не одна афера. Такой вывод сделан после проведенных у жуликов дома обысков: оперативники нашли списки с данными нескольких сотен пожилых людей. Схему использовали старую, где основной рычаг давления - внезапность. Например, в этой истории 85-летней пенсионерке позвонили ночью, когда та уже спала. Голос в трубке, можно сказать, вымогал взятку.



Кто и за какие заслуги требовал вознаграждение, расскажет Елизавета Лакотко.

Одна голова - хорошо, две - лучше, а с тремя можно сообразить аферу. Именно так и поступили супружеская пара, а также их знакомый. У двоих из криминального трио уже есть в биографии судимость.

Следует сказать, что сработали аферисты весьма оперативно. Не дождавшись утра, к дому пенсионерки приехал так называемый курьер. Женщина отдала незнакомцу нужную сумму, а, вернувшись в квартиру, решила позвонить внучке. Та убедила бабушку, что не была замешана ни в каком криминале. После разговора женщина обратилась в полицию. Подозреваемых в мошенничестве задержали спустя три дня.

Во время обысков у подозреваемых нашли телефоны, банковские карты и списки с данными сотен пожилых жителей Питера. Откуда у фигурантов персональная информация, еще предстоит выяснить. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Мужчины заключены под стражу, их сообщница находится дома под подпиской о невыезде.



