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Очевидец заснял момент обрушения стены 5-этажного жилого дома в Ростове-на-Дону
В сеть попал момент крушения стены пятиэтажного дома в российском Ростове-на-Дону. ЧП случилось еще в субботу вечером, но следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В результате обрушения никто не пострадал, эвакуированы 95 человек. Дом по-прежнему отключен от газоснабжения. Обрушение произошло на первом этаже.Сообщается, что перед эвакуацией некоторые жильцы услышали треск.
Известно, что четыре года назад это здание было признано аварийным. Жильцам уже тогда предлагали другой дом, однако они отказались. Почему - вопрос, в котором предстоит разобраться во время расследования.
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