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В Щучине сотрудники милиции потушили автомобиль женщины

Инцидент произошел в райцентре, на площади Свободы. Во время движения у водителя "фольксвагена" из-под приборной панели пошел густой дым. Автоледи остановила машину и вышла из салона. Из-за стресса не смогла набрать спасателей, а просто стояла рядом. В это время мимо проезжали сотрудники РОВД. Офицеры быстро сориентировались - сбили пламя. Машина уцелела, водитель спокойна.

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