ЧПЗона X

В Щучине застолье обернулось угоном

Сообщается, что компания отдыхала, но в момент спиртное закончилось. Тогда 24-летний парень решил отправиться за добавкой. Он взял ключи от чужого гаража, где находился чужой автомобиль. На удачу молодого человека, ключи от машины были в замке зажигания.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все