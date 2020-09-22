В Щучинском районе милиционеры ликвидировали "лесной бровар"

У правоохранителей была информация, что в лесу возле деревни Тяпы варят самогон. Когда сотрудники выбыли на место, то застали там 43-летнего хозяина мини-завода. Производство шло полным ходом. Изъято 120 литров самогона и 650 литров браги. Сам бутлегер проживает в Свислочском районе, а производство организовал в Щучинском для конспирации. В беседе с милиционерами самогонщик заявил, что готовил напиток исключительно для себя. Самогон и самогонный аппарат изъяты, брага уничтожена. Проводится проверка.